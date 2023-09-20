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        Haberler Magazin Danla Bilic ile Kubilay Aka barıştı mı? O gönderme gündem oldu!

        Danla Bilic ile Kubilay Aka barıştı mı? O gönderme gündem oldu!

        Sosyal medyanın fenomen isimlerinden Danla Biliç ve başarılı oyuncu Kubilay Aka, geçtiğimiz aylarda bir ilişkiye başlamış fakat kısa bir süre sonra yollarını ayırmıştı. Geçtiğimiz günlerde Bilic'in kendisine yaptığı bir göndermeye cevap veren Kubilay Aka, eski aşkıyla barıştığı iddialara ise yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 16:35 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:35
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        • 1

          Oyuncu Kubilay Aka ve fenomen Danla Biliç, geçtiğimiz aylarda bir ilişkiye başlamış fakat umdukları aşkı bulamayarak ayrılma kararı almıştı. Aka ilişkisinin bittiğini "İlişkimiz Danla'nın yaptığı herhangi bir açıklamadan dolayı bitmedi. Denedik olmadı, kafalar uyuşmadı. Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum. İlişkimiz bitti." sözleriyle açıklamıştı.

        • 2

          Danla Bilic, son olarak TikTok'ta 'Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?' akımı yapan bir çiftin viral olan videosunu paylaşıp; "Bu çift kimdi ya, Danla Bilic-Kubilay Aka mı?" yazdı. Hal böyle olunca gündeme: "Kubilay Aka ve Danla Biliç barıştı mı?" soruları geldi.

        • 3

          'SENİNLE KİMSE KIYASLANAMAZ BİLE'

          Danla Bilic'in göndermesine Kubilay Aka'dan yanıt geldi. Oyuncu, fenomene "Seninle kimse kıyaslanamaz bile, lütfen" yorumunu yazdı.

        • 4

          KUBİLAY AKA'DAN YANIT GELDİ

          Kubilay Aka, Danla Biliç ile ilgili "Siz barıştınız mı?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Medeniyeti anlatamam ki, zamanla kazanılan bir şey..."

        • 5

          İşte olayları başlatan Danla Biliç'in o paylaşımı...

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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