Danla Bilic ile Kubilay Aka barıştı mı? O gönderme gündem oldu!

Danla Bilic, son olarak TikTok'ta 'Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?' akımı yapan bir çiftin viral olan videosunu paylaşıp; "Bu çift kimdi ya, Danla Bilic-Kubilay Aka mı?" yazdı. Hal böyle olunca gündeme: "Kubilay Aka ve Danla Biliç barıştı mı?" soruları geldi.