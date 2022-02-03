İDDİALARA JET YANIT

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Danla Bilic, "Bugün ufak bir ameliyat oldum ki inanır mısınız estetik değil. Neyse çıktığımda haberlere göre yeni sevgilim varmış. Benden hızlısı mezarda!" ifadelerini kullandı.