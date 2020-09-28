HABERTURK.COM

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yalnız başına geldiği alışveriş merkezinde yakın dostlarıyla buluşan Bilic, restoran çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Danla Bilic, "YouTube üzerinden devam ediyorum. Herhangi bir televizyon projesiyle anlaşmış değilim. Daha doğrusu şu ana kadar hoşuma giden bir proje gelmedi ama olursa neden olmasın. Belki bir gün yapabilirim" ifadelerini kullandı.