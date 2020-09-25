Danla Bilic isyan etti: Beni bir salın - Magazin haberleri

Danla Bilic, yaklaşık beş ay boyunca Survıvor'da yarışan ve şampiyon olan yakın arkadaşı Cemal Can Seven'i yakından takip ediyordu.

Yarışma boyunca Canseven'i yakından takip eden Bilic, sosyal medyada kendisine gelen eleştirilere cevap verdi.

Sosyal medya fenomeni, Survivor'da aralarından su sızmayan Cemal Can Canseven ile Nisa Bölükbaşı'nın yarışma sonrası aralarına giren kara kedi olarak gösterilmişti.

"BENİ BİR SALIN"

Danla Bilic, Canseven ile Bölükbaşı'nın arkadaşlığını bozduğu iddialarına Twitter hesabından, "Survivor bitti ve ben Survivor yarışmacısı değilim. Beni bir salın" diyerek isyan etti.