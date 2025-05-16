"MARKET KULLANIMI" KONUSU AÇIKLIĞA KAVUŞTU

Açıklamada, uzaktan ya da hibrit çalışma gibi yeni istihdam biçimlerinin yaygınlaşmasının, yemek yardımlarında daha esnek ve kapsayıcı çözümlere olan ihtiyacı artırdığı kaydedildi.

Her kesimden çalışanın beslenme ihtiyacına cevap verebilmesinin ve esnek alternatifler sunmasının yemek kartı uygulamasını pratik çözüm haline getirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Danıştay, aldığı kararla çalışma hayatının günümüzdeki koşullarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, yemek kartlarının mevcut kullanım alanlarında ayni yemek ve beslenme yardımı niteliğini koruduğunu, kartların kapalı devre çalışma yapısı ve faturalı bir hizmet olmasından dolayı yemek hizmeti ile birlikte market ve benzeri diğer gıda işletmelerinde de kullanılmasının yardımın ayni niteliğini ortadan kaldırmadığını ve bu kapsamda sigorta priminden tamamen muaf olacağını açıkça belirtmiştir. Böylece, Danıştay, yemek kartı yardımlarının SGK prim muafiyetini tescillemiştir."

Açıklamada, bu kararın işverenlerin çalışanlarına yemek kartıyla sağladıkları yardımların sigorta primine tabi tutulmayacağının teyidi anlamına geldiğinin altı çizilerek, işverenin prim ödemeden çalışanına yemek desteği sunmaya devam edeceğini, çalışana daha yüksek tutarlarda yemek yardımı yapılabilmesinin önündeki maliyet engelinin kaldırıldığı bildirildi.