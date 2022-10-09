Danıştay'dan 'taksi' kararı: Hukuka uygun

Bunun üzerine illerde UKOME ve İl Trafik Komisyonları tarafından bu yönde kararlar alındı. Şoförler ve Otomobilciler esnaf odaları ise kararların taksi sınıfı araçlara ilişkin kısmının iptali istemiyle çeşitli illerde dava açtı.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü valiliklere gönderdiği 27 Şubat 2017 tarihli yazıda, başta terör olayları olmak üzere adli olayların araştırılması, delil ve faillere hızla ulaşılması ve suçların aydınlatılması amacıyla, şehir içi yolcu taşıyan taksi, minibüs ve otobüslerde en az 7 gün süreyle kayıt yapabilen dış ve iç kamera ile kayıt cihazının bulundurulması amacıyla yerel UKOME'ler ve İl Trafik Komisyonlarından ivedilikle karar alınmasını istedi.

İDARE MAHKEMELERİNDEN FARKLI KARARLAR ÇIKTI

Bu davalarda, idari yargı yerlerince farklı kararlar verilmesi nedeniyle benzer olaylar arasında aykırılık oluştu. Muğla 2. İdare Mahkemesi, UKOME kararının, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğine karar vererek, "temel anayasal bir hakkı ihlal edecek" nitelikteki dava konusu işlemi iptal etti.

İtiraz üzerine İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi de Muğla 2. İdare Mahkemesi kararının usul ve hukuka uygun olduğu, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun reddine kesin olarak karar verdi.

ANKARA'DA İSTİNAF BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Aynı konuda Ankara'da 2018'de açılan davada ise Ankara 11. İdare Mahkemesi kararın, trafik güvenliği ile can güvenliği sağladığını ve adli ya da terör olayının araştırılması, hızlıca çözüme kavuşturulması amacıyla uygulanacağının açık olduğuna hükmetti. Özel hayatın gizliliğini ihlalin söz konusu olmadığını belirten mahkeme, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. İtiraz üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 9. İdari Dava Dairesi de istinaf başvurusunu kesin olarak reddetti.