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Karara konu süreç Mart 2019’da İstanbul Silivri’de yaşandı. 20 Mart 2019’da bir davaya katılmak için Silivri’ye giden bir kadın avukat, erkek arkadaşı ile konaklamak için Silivri Öğretmenevi’ne gitti. Avukat, otel görevlisine aynı odada kalmak istediklerini söyledi.
EVLİLİK CÜZDANI İSTENDİ
Otel görevlisi evlilik cüzdanı istedi. Avukat evli olmadıklarını belirtince otel görevlisi ilgili mevzuat uyarınca aynı odada kalamayacaklarını ifade etti. Bunun yerine tek kişilik ayrı odalarda ya da dört kişilik odalarda hemcinsleri ile kalabileceklerini anlattı.
AVUKAT DAVA AÇTI
Bu gelişme üzerine Avukat, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmenevi Uygulama Yönergesi’nin ilgili hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay 10. Dairesi’nde dava açtı.
“ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ İHLAL EDİLİYOR”
Avukat dava dilekçesinde, Kimlik Bildirme Kanunu’nda otel ve benzeri yerlerde kimlik bildirimi yapılmasını zorunlu kıldığını ancak evlilik cüzdanı ibraz edilmesini zorunlu kılmadığı belirtildi. Düzenlemede kamu yararı bulunmadığı ve özel hayatın gizliliği ihlal edildiğini savunulan dilekçede, “Evli çiftler ile evli olmayan çiftler arasında ayrımcılık yapıldığı, bu durumun eşitlik ilkesine aykırı olduğu, manevi varlığı geliştirme hakkının ve özel hayata saygı ilkesinin ihlal edildiği” öne sürüldü.
MEB: ORADA ÖĞRENCİLER DE ÇALIŞIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Danıştay’a gönderilen savunmada ise “Yönergeye konu kurumlarda gerek resepsiyon gerekse de kat hizmetleri ve benzeri departmanlarda mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum öğrencilerinin stajyer olarak beceri eğitimi yaptıkları, bu nedenle bu kurumların sadece konaklama yeri olarak değerlendirilmesi gerektiği” görüşüne yer verildi. Silivri Kaymakamlığı ise savunmasında mevzuat doğrultusunda işlem tesis edildiğini bildirdi.
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİ REDDEDİLDİ
Taraflarının beyan ve savunmalarını alan Danıştay 10. Dairesi, evli olmayan çiftlerin aynı oda da kalamayacağına dair düzenlenenin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Daire, Avukatın iptal istemine dair kararını ise daha sonra verecek.
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