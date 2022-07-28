Danıştay'dan 'gri pasaport' kararı

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‘Gri Pasaport Skandalı’ olarak Türkiye ve Almanya gündemine oturan ‘insan kaçakçılığı’ skandalına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, başkan yardımcıları Bekir Karakuş ve Şahin Özer ile Temizlik İşleri Müdür Vekili İsa Yumuk hakkında verilen idari soruşturma izni, Danıştay 1. Dairesi tarafından oy çokluğu ile kaldırıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA İZNİ VERMİŞTİ

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyeleri "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" adlı proje kapsamında gri pasaportla Almanya'ya gönderilmiş, ancak 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği ortaya çıkmıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında eski Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir K., Bingöl’ün Servi beldesinin eski Belediye Başkanı Ali A. ve Almanya’da olayın organizatörü konumundaki Ersin K. “göçmen kaçakçılığı” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir K. yapılan itiraz üzerine, daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

VALİLİK SORUMLU TUTULDU

İçişleri Bakanlığı da 15 Nisan 2021 tarihinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Belediye Başkan Yardımcıları Bekir Karakuş ve Şahin Özer ile listesi verilen kişilerin aracı derneğe üye yapılmasını sağlayan belediye çalışanı İsa Yumuk hakkında soruşturma izni vermişti. Bakanlığın kararına Başkan Çınar ve diğer 3 kişi itiraz etti. İtirazı değerlendiren Danıştay 1. Dairesi, 4 kişi için verilen idari soruşturma iznini 2'ye karşı 3 oy çokluğu ile kaldırdı. Danıştay kararında, olaydan Malatya Valiliği sorumlu tutuldu. İki üye ise, çoğunluğun kararına karşı muhalefet şerhi koydu ve gerekçelerini karara yazdı.

Kararda, pasaportların yetkili olan Malatya Valiliği'nce verildiği belirtilerek "İlgili pasaport talep formlarının kişiler adına doğrudan pasaport düzenlenmesi sonucunu doğurmayacağı, adlarına pasaport düzenlenmesi talep edilen kişilere pasaport verilmesi, yurt dışına çıkışlarında sakınca görülmemesi sorumluluğunun Valiliğe ait olduğu, ilgililerin eylemlerin protokol imzalanmasından ve kişiler için pasaport düzenlenmesi talebinden ibaret olduğu" ifade edildi. Kararda şunlar kaydedildi:

"Kaldı ki, protokol imzalaması eyleminin tek başına suç oluşturmayacağı, ayrıca İsa Yumuk'a isnat edilen eylemlerin adı geçen belediyedeki görevi sebebiyle olmadığı, bu nedenlerle ilgililere isnat edilen eylemlerin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, itirazların kabulüne ve İçişleri Bakanının soruşturma izni verilmesine ilişkin kararının kaldırılmasına oy çokluğuyla kesin olarak karar verildi.”

İKİ ÜYEDEN MUHALEFET ŞERHİ

Muhalefet şerhi koyan 2 üye ise, kararda söz konusu derneğin kamu yararına çalışan dernek statüsünü taşımadığı, dernekle mevzuata aykırı ve mülki idare amirinin izni olmaksızın protokoller imzalandığını belirtti. Üyeler, belediye çalışanı ve irtibatı olmayan toplam 96 kişinin Almanya'ya seyahati için protokoller imzalanarak bu kişilerin hizmet damgalı pasaport almalarının ve kolaylıkla yurtdışına çıkmalarının sağlandığını kaydetti.

İki üye, "Her ne kadar pasaport düzenlemesi sorumluluğu Malatya Valiliğine ait olsa da, Meclis kararı alınıp usulsüz görevlendirmeler yapıldığı, usulsüz verilen pasaportların dayanağı talep formlarının belediye başkanlığı tarafından düzenlendiği, kaldı ki, bu kişilerin hizmet damgalı pasaport alarak harç̧ ödemedikleri, sadece defter bedeli ödedikleri, böylece usulsüz olarak adlarına pasaport düzenlenmesi sağlanan kişilerin kamu zararına da neden oldukları, bu nedenlerle ilgililere isnat edilen eylemlerin, haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığı" ifadeleriyle karara muhalefet şerhi koydu.