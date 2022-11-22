İki takımın da tempolu başladığı mücadelede Tunus, 11. dakikada Drager'in şutuyla rakip kaleyi yokladı ancak savunma çarpan top kornere çıktı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu maçında Danimarka ile Tunus karşı karşıya geldi. Education City Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Kanatlardan yüklenen Danimarka'nın pozisyon üretmekte zorlandığı maçın 43. dakikasında Tunus, mücadelenin o ana kadar en net pozisyonundan yararlanamadı. Kaleci Schmeichel ile karşı karşıya kalan Jebali'nin vuruşunda deneyimli file bekçisi topu kornere çelerek gole izin vermedi.

Danimarka'nın kadrosunda yer alan Galatasaraylı Victor Nelsson ile Trabzonsporlu Jens Stryger Larsen, bu mücadelede forma şansı bulamadı.

Son bölümde daha etkili taraf olan Danimarka, ataklarından sonuç olamayınca maç başladığı gibi 0-0 sona erdi ve iki takım Dünya Kupası'na birer puanla başladı.

İkinci yarıya daha baskılı başlayan Tunus, 51. dakikada ceza alanına hareketlenen Jebali'nin şut çekmek yerine 3 Danimarkalı futbolcunun arasından arkadaşını görmek isteyince skoru değiştiremedi.