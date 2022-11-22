Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Kupası 2022

Danimarka - Tunus: 0-0 (MAÇ SONUCU)

2022 Dünya Kupası D Grubu'nda Danimarka ile Tunus karşı karşıya gelirken, mücadele başladığı gibi 0-0 beraberlikle sona erdi. Bu maç, 2022 Dünya Kupası'nın golsüz biten ilk mücadelesi olarak kayıtlara geçti.

Giriş: 22.11.2022 - 16:01 | Güncelleme: ABONE OL
Danimarka - Tunus: 0-0 (MAÇ SONUCU)

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu maçında Danimarka ile Tunus karşı karşıya geldi. Education City Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

İki takımın da tempolu başladığı mücadelede Tunus, 11. dakikada Drager'in şutuyla rakip kaleyi yokladı ancak savunma çarpan top kornere çıktı.

Topun hakimiyetini Danimarka'ya bırakan Tunus, tehlike yarattığı ani ataklarından ilkinde ofsaytta yakalanırken, ikincisindeki penaltı beklentisine hakem Meksikalı hakem Ramos karşılık vermedi.

Kanatlardan yüklenen Danimarka'nın pozisyon üretmekte zorlandığı maçın 43. dakikasında Tunus, mücadelenin o ana kadar en net pozisyonundan yararlanamadı. Kaleci Schmeichel ile karşı karşıya kalan Jebali'nin vuruşunda deneyimli file bekçisi topu kornere çelerek gole izin vermedi.

Kırmızı-beyazlı iki ekibin mücadelesinde ilk yarı eşitlik bozulmadan tamamlandı.

MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

CORNELIUS BOŞ KALEYE ATAMADI

İkinci yarıya daha baskılı başlayan Tunus, 51. dakikada ceza alanına hareketlenen Jebali'nin şut çekmek yerine 3 Danimarkalı futbolcunun arasından arkadaşını görmek isteyince skoru değiştiremedi.

Temponun yine yükselmeye başladığı dakikalarda ceza yayı içinden Eriksen'in sert şutunda kaleci Dahmen topu son anda kornere çeldi. 69. dakikada kullanılan kornerden gelen topa arka direkte iyi yükselen Christensen kafayla vurdu. Eski Trabzonsporlu Cornelius'un az farkla dokunamadığı top direkten döndü.

Son bölümde daha etkili taraf olan Danimarka, ataklarından sonuç olamayınca maç başladığı gibi 0-0 sona erdi ve iki takım Dünya Kupası'na birer puanla başladı.

Danimarka'nın kadrosunda yer alan Galatasaraylı Victor Nelsson ile Trabzonsporlu Jens Stryger Larsen, bu mücadelede forma şansı bulamadı.

Stat: Education City

Hakemler: Cesar Ramos, Alberto Morin, Miguel Hernandez (Meksika)

Danimarka: Schmeichel, Kristensen, Christensen, Andersen, Kjaer (Dk. 65 Jensen), Maehle, Delaney (Dk. 45 Damsgaard), Eriksen, Hojbjerg, Olsen (Dk. 65 Lindstrom), Dolberg (Dk. 65 Cornelius)

Tunus: Dahmen, Talbi, Meriah, Bronn, Drager (Dk. 88 Kechrida), Skhiri, Laidouni (Dk. 88 Sassi), Abdi, Ben Slimene (Dk. 67 Sliti), Msakni (Dk. 80 Mejbri), Jebali (Dk. 80 Khenissi)

Sarı kartlar: Dk. 24 Kristensen, Dk. 78 Jensen (Danimarka), Dk. 86 Khenissi (Tunus)

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sokak ortasında amcasına kurşun yağdırdı
Sokak ortasında amcasına kurşun yağdırdı
Antalya'da Atatürk büstüne zarar veren zanlı yakalandı
Antalya'da Atatürk büstüne zarar veren zanlı yakalandı
4 çocuklu çift, ölü bulundu
4 çocuklu çift, ölü bulundu
Hakim, avukat ve katipler
Hakim, avukat ve katipler "iş yoğunluğu" nedeniyle greve gitti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.