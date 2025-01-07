Danimarka Kralı, Trump ile Grönland konusunda yaşanan tartışmanın ortasında armasını değiştirdi
Danimarka Kralı, kraliyet armasını Grönland ve Faroe Adaları'nı daha belirgin bir şekilde öne çıkaracak şekilde değiştirdi. Bu aynı zamanda Grönland'ı istediğini söyleyen ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump'a bir karşı çıkış mesajı taşıyor.
Annesi Kraliçe Margrethe'nin 2023 yılbaşı gecesi görevi bırakmasının ardından yerine geçen Kral Frederik, kraliyet armasını Grönland ve Faroe Adaları'nı öne çıkaracak şekilde değiştirdiğini duyurdu. Bu hamleyle Kral Frederik, Danimarka topraklarını ve eski kolonileri Danimarka Krallığı içinde tutma niyetini açıkça ifade etti.
Tasarım, Danimarka'nın, Trump'ın ABD'nin satın almak istediğini söylediği Grönland'ın kontrolünü Danimarka'nın elinde tutma niyetini gösteriyor.
500 yıl boyunca önceki Danimarka kraliyet armalarında Danimarka, Norveç ve İsveç arasındaki Kalmar Birliği'nin sembolü olan üç taç yer almıştı. Bu taçlar aynı zamanda komşusu İsveç'in de önemli bir sembolü.
Ancak güncellenmiş versiyonda taçlar yok. Yerine Grönland ve Faroe Adaları'nı sembolize etmek üzere daha önce olduğundan daha belirgin bir kutup ayısı ve koç yerleştirildi.
Kraliyet ailesi, resmi belgelerde ve mühürlerde kullanılan ve unsurları 12. yüzyıla kadar uzanan armanın 'birliğin önemini güçlendirdiğini' söyledi. Üç tacın ise 'artık konuyla ilgisi kalmadığı için' kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamaya göre değişiklikler, Kral Frederik'in Ocak 2024'te göreve gelmesinin hemen ardından atanan bir komitenin tavsiyesi üzerine yapıldı.
Kral geçen hafta yaptığı ilk yeni yıl konuşmasında şunları söyledi:
"Hepimiz birlik içindeyiz ve her birimiz Danimarka Krallığı için kararlıyız. Krallığın dışında yer alan Güney Schleswig'deki Danimarkalı azınlıktan Grönland'a kadar. Biz birbirimize aitiz."
"Bu sansasyonel bir karar"
ABD'nin yeni başkanı Trump geçtiğimiz ay ABD'nin Grönland'ı satın almasını istediğini bir kez daha dile getirmiş ve Grönland başbakanı Múte Egede Trump'a tepki göstermişti.
İsveç Lund Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Dick Harrison, 1613 yılında Kalmar Savaşı'nı sona erdiren Knäred Barış Antlaşması'ndan bu yana gelen zaman içinde bu sembolün Danimarka armasından çıkarılmasının 'bir sansasyon' yarattığını söyledi.
Harrison, "Bu sembol 1640'larda ve 1650'lerde İsveç'e karşı yapılan savaşlardaki büyük yenilgilerden, 1814'te Norveç'in kaybından, 1864'te Schleswig'in Almanya'ya kaybından, moderniteye geçişten, İzlanda'nın kaybından ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman işgalinden sağ çıktı. Dolayısıyla, tarih açısından bakıldığında, Kral X. Frederik'in sembolü kaldırmaya karar vermiş olması bir sansasyondur."