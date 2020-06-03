Dünyayı sarsan yeni tip koronavirüs nedeniyle 12 Mart'ta ertelenen, 18 Mart'ta ise süresiz askıya alınan Danimarka Süper Lig'i, 1 Haziran itibarıyla geri dönerken futbol da 'yeni normal'e adapte oldu. Danimarka Süper Ligi'nin liderli Midtjylland, nisan ayında liglere ara verilmesinin ardından planladığı otomobilli seyirci projesini de ilk lig maçında hayata geçirdi.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle Danimarka'da mücadeleler seyircisiz olarak oynanırken Midtjylland, maçlarını oynadığı MCH Arena'nın etrafında bulunan 12 bin araçlık parkın bir kısmını seyircilere açtı ve insanların kurulan dev ekranlarla maçları takip edebilmesine imkan sağladı. 2 binin üzerinde seyirci, stadyumun yanında kurulan dev ekranlardan takımlarını destekledi.

Ancak otomobilli seyirci projesinin işe yaradığı ise pek söylenemez! 62 puanla lider durumda bulunan Midtjylland, salgın sonrasındaki ilk maçında ligin 9. sırasında bulunan AC Horsens'e evinde 1-0 mağlup oldu!