Christian Eriksen'in kalp krizi geçirdiği ve bir süre ara verilen maçta Finlandiya'ya 1-0 yenilen Danimarka, B Grubu'ndaki ikinci maçında Belçika karşısında puan arıyor. Turnuvanın favorilerinden olan Belçika ise ilk maçında Rusya'yı mağlup etmişti.
2' Poulsen
DANİMARKA: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Wass, Hojbjerg, Delaney, Poulsen, Braithwaite, Damsgaard
BELÇİKA: Courtouis, Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Dendoncker, T. Hazard, Mertens, Lukaku, Carrasco
DANİMARKA'NIN İLK MAÇI
Turnuvanın ev sahiplerinden Danimarka, başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda oynanan B Grubu ilk maçında Finlandiya ile karşılaştı.
Danimarkalı orta saha oyuncusu Eriksen'in fenalaşması, karşılaşmanın önüne geçti. Eriksen, takım arkadaşının sol kanattan taç atışını kullandığı 42. dakikada aniden yere yığıldı. Olay sonrası sahaya giren sağlık ekibi, 29 yaşındaki futbolcuya kalp masajı yaptı.
Bu sırada Eriksen'in etrafında çember oluşturan futbolcular, sağlık ekibinin müdahalesini endişeyle izledi. Olaydan yaklaşık 20 dakika sonra mücadelenin tıbbi acil durum nedeniyle ertelendiği belirtildi.
Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşmanın kaldığı yerden devam etmesine karar verildi.
Maç boyunca oyunu kendi sahasında kabul eden Finlandiya, ilk şutunda golü buldu. 59. dakikada Pohjanpalo'nun sol kanattan gelen ortaya yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Schmeichel üzerine gelen topun ağlarla buluşmasını engelleyemedi.
Finlandiya kalecisi Hradecky, Hojbjerg'in 74. dakikada kullandığı penaltıyı kurtardı.
Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçına çıkan Finlandiya, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
BELÇİKA'NIN İLK MÜCADELESİ
Turnuvanın ev sahiplerinden Rusya, Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan B Grubu ilk maçında, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki Belçika ile karşılaştı.
Belçika, 10. dakikada savunmanın arkasına atılan yüksek topla buluşan Lukaku'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Rus file bekçisi Şunin, Thorgan Hazard'ın 34. dakikada ceza sahasının sol köşesinden uzak direğe doğru gönderdiği sert ortayı kontrol edemedi. Belçika, Meunier'nin önünde kalan topu ağlara göndermesiyle farkı 2'ye çıkardı.
Lukaku 88. dakikada ikinci kez sahneye çıktı. Defansın arkasına koşu yapan Lukaku, pası aldıktan sonra ceza sahasına girer girmez çektiği şutla Belçika'nın maçı 3-0 kazanmasını sağladı.
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