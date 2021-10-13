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Danilo Zanna'ya Tuğçe Demirbilek'ten gönderme! - Magazin haberleri

Tuğçe Demirbilek, Danilo Zanna'ya gönderme mi yaptı?

İtalyan şef Danilo Zanna ile 9 yıllık evliliğini bitirme kararı aldığını açıklayan Tuğçe Demirbilek, yayınladığı, "Hiçbir şeye şaşırma. Hakikatin de, insanların da iki yüzü vardır..." mesajı ile kafaları karıştırdı. Demirbilek'in bu paylaşımı takipçileri tarafından Zanna'ya gönderme olarak yorumlandı

13.10.2021 - 11:03 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • İtalyan şef Danilo Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile hayatını birleştirmişti. 8 yaşında Zeno Tibet adında oğulları olan çiftin yollarını ayırdıkları konuşuluyordu. İkili hakkında ortaya atılan iddialar doğru çıktı. Çiftin, boşanma kararı aldığı öğrenildi.

  • "ŞAŞIRMA, İNSANLARIN DA İKİ YÜZÜ VARDIR!"

    Zanna ile 9 yıllık evliliğini bitiren Tuğçe Demirbilek, önceki gün Instagram hesabından yayınladığı mesaj ile kafaları karıştırdı. Demirbilek'in "Hiçbir şeye şaşırma. Hakikatin de, insanların da iki yüzü vardır..." notunu paylaşması, "Danilo Zanna'ya gönderme mi yapıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

  • "AYRILIK KARARI ALDIĞIMIZ DOĞRUDUR"

    Söylentileri doğrulayan ikili, geçtiğimiz hafta yayınladıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

    Kamuoyuna duyuru... Bugün hakkımızda çıkan ayrılık haberi ile ilgili bir açıklama yapmayı gerekli ve uygun gördük. Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur. Başta oğlumuz Zeno Tibet'in daha sonra bizlerin yıpranmaması adına sevgilisi basın mensubu arkadaşlarımızdan konuyla alakalı olarak hassasiyetlerini rica ederiz. Tüm ilgi ve alakanız için teşekkür ederiz.

  • "BİR PIRLANTA DÜŞTÜ VE BEN ONUNLA OTURUYORDUM"

    39 yaşındaki Danilo Zanna, daha önce eşiyle ilk tanışma anını şu sözlerle anlatmıştı:

    Ben Türkiye'ye tatil için geldim. Şef arkadaşım davet etti. Turist olduğum için beni gezdirmeye başladı Türkiye’de. Kendi arkadaşlarıyla tanıştırdı beni, o arkadaşları arasında eşimi gördüm ve 'Bu nasıl bir güzellik? Sanki gerçek değil... Gökkuşağından bir pırlanta düştü ve ben onunla aynı masada oturuyorum' dedim kendi kendime.

  • "ÜÇ YIL BOYUNCA UZAKTAN AŞK YAŞADIK"

    Eşimle o zaman tanıştım. Tabii Türkçe bilmiyorum, İngilizce koşuyoruz o dönem. Bir hafta tatil yaptım burada, eşimle iletişimimi koparmadım. Üç yıl boyunca uzaktan aşk yaşadık. İnternet üzerinden konuşuyorduk. Zamanla ben buraya ziyarete geldim, Tuğçe yanıma geldi. Bu üç yıl boyunca sürdü.

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