19 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'ye geldiğini söyleyen Danilo Zanna, ilk başlarda Türk örf ve adetlerini tuhaf bulduğunu söyledi.
2. Sayfa programına konuk olan Zanna, canlı yayında bugüne kadar karşılaştığı en garip olayı şu ifadelerle anlattı:
Annem Türkiye’ye geldi. "Hemen yemek istiyorum" dedi. Biz de balıkçıya gittik. İtalya'da her şey kişiye özel porsiyonlu geliyor. Herkesin salatası mezesi ayrıdır. Türkiye'de ortak. Masanın ortasına koyuluyor, isteyen istediği kadar yiyor.
"ANNEM DONDU KALDI"
Annem de gavurdağı salatasına bayılıyor, kilolarca yer. Siparişleri verdik, garson salatayı getirdi tam annemin önünde bıraktı. Annem salataya kaşık atacak, karşıdaki insan da onunla birlikte kaşık atıyor annem dondu kaldı.
"BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE PAYLAŞMA YOK"
"Kusura bakma senin salatan olduğunu anlamadım" dedi. Bir süre sonra masanın her yerinde porsiyonlara bölünmüş salata vardı. Bizim kültürümüzde bu şekilde paylaşma yok. "Ortaya koyalım herkes alsın" diye bir şey yok. Hatta tam tersi senin tabağından alırsam çok ayıp olur.
"HALA ANNEMDEN TERLİK YİYORUM"
Bir de ayakkabı konusu çok tuhaf geldi. Ayakkabıları kapı dışında bırakıyorsunuz, biz de öyle bir şey yok. Biz misafirliğe gittik ayakkabıları görünce "Bir şey mi oldu acaba, eve hırsız mı girdi" diye düşündük.
O da biraz tuhaf gelmişti. Onun dışında kültürlerimiz çok benziyor. 'Anne terliği' olayı bizde de var mesela. 40 yaşındayım hala annemden terlik yiyorum.
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