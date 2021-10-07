"HALA ANNEMDEN TERLİK YİYORUM"

Bir de ayakkabı konusu çok tuhaf geldi. Ayakkabıları kapı dışında bırakıyorsunuz, biz de öyle bir şey yok. Biz misafirliğe gittik, ayakkabıları görünce 'Bir şey mi oldu acaba? Eve hırsız mı girdi?' diye düşündük. O da biraz tuhaf gelmişti. Onun dışında kültürlerimiz çok benziyor. 'Anne terliği' olayı bizde de var mesela. 40 yaşındayım, hala annemden terlik yiyorum.