Danilo Zanna kimdir? sorusu ünlü şefin hayatını merak eden izleyiciler tarafından soruluyor. Türkiye'de pek çok projede yer alan Danilo Zanna, aslen İtalyan'dır. Bu akşam ekranlara gelecek Survivor'da Anlat Bakalım oyununu Yasin ile oynayacak Danilo Zanna'nın hayatında detaylar haberimizde.
DANİLO ZANNA KİMDİR?
Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde İtalya'nın Prato kentinde dünyaya geldi. Ailesinin aşçılık maharetlerini kendisini aktarmayı başaran Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında yetkinlik sahibi oldu.
Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açmıştır.
Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, Türkçe'yi kendisini ifade edecek kadar öğrendikten sonra Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir program sunmaya başlamıştır.
Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna, bir dönem ATV ekranlarında da yer alan Elin Oğlu programında İtalyan kimliğiyle yer almıştır.
Görümce isimli sinema filminde de yer almıştır. Danilo Zanna, Masterchef 2019-2020 sezonunun jüri üyeleri arasında yer aldı.
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