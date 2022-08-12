Kasımpaşa, Romanya'nın CFR Cluj ekibinden Daniel Graovac'ı transfer ettiğini duyurdu. Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CFR Cluj takımının stoper oyuncusu Daniel Graovac Kasımpaşamızda! Yeni transferimiz Daniel Graovac, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı"