Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Daniel Craig: James Bond'dan sonra bir daha asla film çekmem diye düşündüm - magazin haberleri

        Daniel Craig: James Bond'dan sonra bir daha asla film çekmem diye düşündüm

        Daniel Craig, beş kez üst üste 'James Bond' karakterine hayat verdiği filmlerin ardından sinemayı bırakmayı planladığını anlatırken, fikrinden dönmesini sağlayan iki filmi açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 10:22 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Son 'James Bond' Daniel Craig, 15 yıl canlandırdığı bu karakterden sonra bir daha asla filmde oynama planı yapmadığını anlattı.

          56 yaşındaki İngiliz oyuncu, '007' kod adlı ünlü ajanı beş filmde canlandırdıktan sonra Luca Guadagnino’nun yeni filmi 'Queer'de canlandırdığı 'William Lee' rolüyle farklı bir oyunculuk yolculuğuna çıktı. Filmde karakterinin genç bir adama (Drew Starkey) âşık olması anlatılıyor.

        • 2

          Hollywood Reporter'a konuşan Craig, "Hiçbir planım yoktu. Belki bir daha asla çalışmam diye düşündüm" dedi.

          Ancak Craig, 2021'de çekilen 'No Time to Die' ile beşinci kez 'Bond' rolünü canlandırmasından bu yana hiç kameralardan uzak kalmadı.

        • 3

          "Birkaç yıl önce 'Love Is the Devil' adında Luca Guadagnino’nun büyük hayranı olduğu bir film yaptım. O filmde şimdikinin tam tersi rolü oynuyorum. Queer'deki gibi yaşlı olan yerine eşcinsel ilişkideki genç adamı canlandırıyorum. Ama herkes yaşlanır! Luca uzun yıllar Queer'i uyarlamak istedi" diye konuştu.

        • 4

          Luca Guadagnino’nun yönetmenliğini öven Daniel Craig, "Onun için her şeyi yapardım çünkü bence tüm filmleri olağanüstü ve özgün" yorumunu yaptı.

          Daniel Craig, 2019'da beş filmden sonra ikonik casus rolünü oynamayı bıraktığını duyurmuştu. Son Bond filmi 'No Time to Die'da karakterinin ölümüne yer verilmişti.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        Hurdacı kaçırıldı iddiası! 12 milyon lira fidye
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        Vaşak Başak'tan 481 km!
        Vaşak Başak'tan 481 km!
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden Antep fıstığı, Fransa ve İspanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Evde çalışanların hakları
        Evde çalışanların hakları
        Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi
        Doğu Karadeniz'de sağanak, fırtına var! Çığ tehlikesi
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Habertürk Anasayfa