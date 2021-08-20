Variety Dergisi, film anlaşmalarından en çok kazanan oyuncuları açıkladı. Bu yıl sadece 3 kadın oyuncunun yer aldığı listede İngiliz aktör Daniel Craig, 'Knives Out' filmi için yaptığı 100 milyon dolarlık anlaşmayla ilk sırada yer aldı. Hollywood'daki kadın ve erkek oyuncular arasındaki ücret eşitsizliğinin yine gündeme getirildiği listede en çok kazanan isimler şöyle...