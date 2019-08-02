Sevilla, Barcelona, Juventus ve Paris Saint-Germain formalarıyla Avrupa futboluna damga vuran Brezilyalı Dani Alves, ülkesine döndü.

PSG ile sözleşmesi sona erdikten sonra hangi takıma transfer olacağı merak edilen 36 yaşındaki yıldız, Sao Paulo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz ay yapılan Copa America'da Brezilya ile şampiyonluk yaşayan ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Dani Alves, yeni takımında 10 numaralı formayı giyecek.

Dani Alves, kariyerini uzatmak için sağ bekten orta sahaya geçebileceğini belirtti.