Dangal filmi nerede, ne zaman çekildi?
Dangal filmi konusu ve oyuncuları gündeme geldi. Hindistan'da gişe rekortmeni olan Dangal filmi, Çin'de ise en çok izlenen yabancı film olmuştur. Başarılı oyuncu Aamir Khan başrolünü üstlendiği film biyografik spor-dram türündedir. Peki, Dangal filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Dangal filmi hangi yıl vizyona girdi? İşte film ile ilgili merak edilen bilgiler...
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Bollywood sinemasının ünlü senarist, yönetmen ve oyuncularından Aamir Khan Dangal filmiyle ekranlarda televizyon izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Nitesh Tiwari üstelendiği Dangal filmi 12 Temmuz Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. İşte Dangal filmi hakkında ayrıntılar...
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DANGAL FİLMİ KONUSU NEDİR?
Bir güreş hayranı olan Hintli Mahavir Singh Phogat'ın hikayesini anlatan Dangal filminde, Phogat iki küçük kızına güreş öğretme kararı alır. Kızlar Babita Kumari ve Geeta Phogat, çocukluk yıllarından itibaren güreş eğitimi ile büyürler. İki kız büyüdüklerinde ise güreşin iddialı isimleri haline gelir.
Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreşte bu dalda ödül kazanan ilk kadın güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır. Genç kadın güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalır.
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DANGAL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Mahyavir Singh Phogat - Aamir Khan
Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar
Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh
Genç Geeta - Zaira Wasim
Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra
Genç Babita - Suhani Bhatnagar
Rohit Shankarwar
Vivan Bhatena
Aparshakti Khurrana
2 numaralı erkek dövüşçü - Kaustubh Pile
Antrenör Pramod Kadam - Girish Kulkarni
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