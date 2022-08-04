Dan Bilzerian'ın bir kadınla evlenip yanında birçok kadınla balayı yapmasını eleştiren takipçileri de oldu. Bunlardan biri Bilzerian'ın "gelecek nesillere kötü örnek" olduğunu savundu. Bir takipçisi de yanındaki genç kadınlara gönderme yaparak "Kardeşim sen artık evlisin" diye yazdı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı da "Evlilik sadece birbirini seven iki cesur insan içindir." diye görüş belirtti.