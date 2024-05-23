Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Damla isminin anlamı nedir? Damla ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Damla isminin analizi

        Damla isminin anlamı nedir? Damla ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Damla isminin analizi

        Okunuşu ve anlamıyla birlikte özel ve güzel isimlerden biri olan Damla, kız çocukları için yoğun olarak tercih edilir. Anne ve babaların en fazla merak ettiği isimler arasında yer alan Damla adının ebeveynler tarafından sosyal medya üzerinde dile getirilmesi de dikkat çekicidir. Bu noktada birçok kişi bu ismin anlamını özenle araştırır. Son zamanların en popüler kız isimlerinden biri olan Damla ne demek? İsme dair diğer detaylar neler? Detaylar için okumaya devam edin…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 15:20 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Damla isminin anlamı nedir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkçe kökenli bir isim olarak öne çıkan Damla adı, eski dönemlerden günümüze gelen ve kız çocuklarında sık rastladığımız bir kelimedir. Beğeni toplayan bu ismin diğer isimlerle kolayca uyum sağlayışı da beğeni sebebidir. Türkçe anlamı ile hoş bir tınıya ve önemli bir anlama sahip olan Damla, sahip olduğu isim analiziyle de yeni bebek sevinci yaşayan anne babaların favorisidir. Peki Damla Kur’an’da geçiyor mu? İşte detaylar…

        DAMLA İSMİNİN ANLAMI

        Damla isminin anlamı için birçok kaynakta bilgiler derlenmiştir. Türkçe kökeni olan Damla isminin anlamı;

        • Çok küçük miktarda su
        • Yuvarlak içindeki küçük su
        • Saf, temiz
        • Narin ve bir o kadar da saf

        Tek başına kullanılan isimler arasında yer alan Damla, aynı zamanda farklı isimlerle kombinasyon de yapılabilir. İsteğinize uygun şekilde çocuğunuzun adını tek başına Damla koyabilir ya da yanına farklı isimler getirebilirsiniz. Damla adının yanına yakışan bazı isim önerileri ise aşağıda derlenmiştir;

        • Damla Naz
        • Elif Damla
        • Duru Damla
        • Damla Su
        • Deniz Damla

        Son zamanların en yaygın Türk isimlerinden biri olan Damla, ülkemizde genel olarak 73.456 kişide bulunur. Diğer istatistikler ise şöyledir: İstanbul’da 14.985 kişi, Ankara’da 5.632 kişi, İzmir’de ise 5.157 kişi Damla adına sahiptir.

        DAMLA KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

        Yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin en fazla önem verdiği konuların başında Damla adının Kur’an’da geçip geçmediği vardır. Bazı ebeveynler için bir ismin İslami yönü her şeyden önce gelir. Bu noktada söz konusu ismin Kur’an’da geçmediği söylenebilir. Ancak bu isim, uzun yıllar boyunca Müslüman ağırlıklı bir ülke olan Türkiye’de aileler tarafından bebeklere verilmektedir. Neticede Damla adını bebeklere koymak caiz kabul edilmiştir. Ancak “Damla Kur’an’da geçiyor mu?” sorusunun yanıtı “Hayır” olacaktır.

        DAMLA ADINDA HANGİ ÖZELLİKLER VAR?

        Damla adına sahip insanların en öne çıkan özellikleri organizasyon ve liderlik becerisidir. Rutin bir şekilde ilerleyen işleri yönetme ve potansiyel sorunları çözme konusunda son derece yetenekli olan bu insanlar, uzun saatler boyunca sıkılmadan çalışabilme özelliğine sahiptir. Üstelik yaptığı işlerde detaylara dikkat eder ve işini eksiksiz bitirmekten oldukça keyif alır. İşin doğru ve güzel olması, onun hızdan çok daha önce gelir.

        Damla adına sahip insanların olası pozitif özellikleri: Sistematik, dürüst, düzenli ve sorumluluk sahibi

        Negatif özellikler: Katı, baskın, zaman zaman dogmatik ve fazlasıyla detaycı

        DAMLA İSMİNİN ANALİZİ NEDİR?

        İnternet üzerinde yapılan sorgularda “Damla isminin analizi nedir?” sorusuna sıkça rastlanmaktadır. Bu isme ait analiz aşağıda yapılmıştır;

        • D: Girişimci ve hırslı insanların harfidir.
        • A: Gururlu ve liderlik yönü kuvvetli olabilir.
        • M: Yoğun enerjili ve ticarete yatkın insanlardır.
        • L: Rahat ve özgüven sahibi insanların harfidir.
        • A: Gururlu ve liderlik yönü güçlü insanlardır.

        Damla ismindeki kişilerin numerolojideki sayısı 4’tür. Bu, Damla adına sahip kadınların düzenli ve prensip sahibi insanlar olduğuna işaret eder.

        Ediz isminin anlamı nedir?
        Ediz isminin anlamı nedir?
        Ebru isminin anlamı nedir?
        Ebru isminin anlamı nedir?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        AK Parti MKYK’da ne konuşuldu?
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        Başına öyle bir şey geldi ki... 2 gün sonra jandarma buldu!
        37'lik Mertens rekor peşinde!
        37'lik Mertens rekor peşinde!
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
        Çin-Tayvan geriliminin arkasında ne var?
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        İki yıldıza teklif var!
        İki yıldıza teklif var!
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Yol vermeme kavgası! Silahlar çekildi! Kanlı düello kamerada!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Motokurye Ata Emre'nin katilini babası azmettirmiş! İşte istenen ceza!
        Motokurye Ata Emre'nin katilini babası azmettirmiş! İşte istenen ceza!
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Ankara Savaşı kazılarında bulundu
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Ayıp II
        Ayıp II
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Star Wars'un küçük Anakin'i görenleri şaşırtıyor...
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Yapay zekâlı röportaja tazminat
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        Habertürk Anasayfa