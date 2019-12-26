"HAMİLEYDİM ACIMADINIZ"

Hamileydim acımadınız, lohusaydım acımazdınız... Sizi hiç ilgilendirmeyen bir konuda siz benim evliliğim hakkında yorum yapma hakkına sahipsiniz, eşime her türlü hakareti etme hakkına, küfretme hakkına sahipsiniz, hamile bir kadının psikolojisini alt üst etme hakkına sahipsiniz ama konuştuğunuz dilden benim size cevap vermeye hakkım yok! Kusura bakmayın, herkes üslubunun karşılığını alır. Herkes dönsün, kendine baksın önce. Sonra hakaret etme hakkı bulsun kendinde!