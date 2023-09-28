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Ankara'da edinilen bilgiye göre, Altındağ İlçesi Başpınar Mahallesi 1656 Cadde üzerinde bulunan bir binada, ailesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Damla A., apartmanın asansör boşluğuna düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

AA'da yer alan habere göre hemen yakınları tarafından Zekai Tahir Burak Çocuk Hastanesi'ne getirilen küçük kız yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.