Damla Altun ve Uğur Şengül, yaptıkları açıklamalar ile ilişkilerini noktaladıklarını belirtti.
Altun, "Günlerdir sorulan sorunun cevabını benden/bizden duymanız en doğrusu. Uğur'la birlikteliğimizi sonlandırdık. Biliyorsunuz biz aynı zamanda birbirimizin en yakın arkadaşı, dostuyuz. Bu yüzden bu süreç bizim için oldukça hassas. Zaman ne gösterir bilinmez ama şu an için en doğru kararın bu olduğu konusunda anlaştık. Yıllardır hayatımızı sizinle paylaşıyoruz bu konuyu da böyle story ile değil konuşarak bir videoda sizinle paylaşacağız. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Damla Altun'un ardından Uğur Şengül de ilişkilerinin dostça bittiğini, "Arkadaşlar Damla'yla olan birlikteliğimizi sonlandırdık. Yıllar içinde ilişkimizin yanı sıra çok yakın iki dost arkadaş olduk en önemlisi aile olduk. Sevgimizden hiç bir zaman şüphemiz olmadı, şu an bu kararı çok üzülerek alıyoruz ve bize bir şekilde iyi geleceğine inanıyoruz. İkimiz içinde zaman ne gösterir bilinmez ama şu an için en doğrusu bu diye düşündük. Yıllardır hayatımızı sizinle paylaştığımız için bu konuyla alakalı açıklamayı da bir videoda yapmak boynumuzun borcudur. Şimdiden göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için çok teşekkür ederiz." sözleriyle bildirdi.
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