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Yatırımcı Rehberi'nin bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Direktörü Erdem Kaylı oluyor. Kaylı, demir çelik sektöründe geçmişte yaşanan fiyat dalgalanmalarının nedenlerini açıklarken Borsa İstanbul'da işlem gören demir çelik devlerinin bu gelişmelerden nasıl etkilendiğini de masaya yatırıyor. Demir çelik şirketlerini incelerken hangi bilanço kalemlerinin önemli olduğunu açıklayan Kaylı, Borsa İstanbul'daki demir çelik şirketlerinin bilanço kalemlerinde nasıl bir performans sergilediğini değerlendiriyor.

HANGİ ŞİRKETİN HANGİ KASI KUVVETLİ?

Kaylı, Dünyada demir çelik arz ve talebi ile fiyatların hareketli olmasının nedenini ele alırken Türkiye’de çelik arz ve talebi ile ithalat ve ihracat arasındaki dengeye ilişkin rakamları da ortaya koyuyor. Bu durumun şirketlerin kârlılığı açısından değerlendirmesini yapan Kaylı, hangi şirketin üretim, satış rakamı ve marjlar açısından diğerlerinden daha şanslı olduğuna dair görüşlerini paylaşıyor.

DEMİR ÇELİK FİYATI VE HİSSELERİN KORELASYONU

Sektörün kâr ve zarar rakamlarında ana etmenlerin bundan sonraki süreçte de devam edip etmeyeceğine dair beklentilerini açıklayan Kaylı, özellikle dünyadaki demir çelik fiyatlarının ve hisse fiyatlarına nasıl yansıdığına dair geçmiş tecrübeleri açıklayarak yatırımcıların demir çelik hisseleri seçerken nelere dikkat etmeleri gerektiğine yönelik açıklamalarda bulunuyor.