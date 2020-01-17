Comolli her ne kadar istifasını vermiş olsa da sözleşmesinin feshi için görüşmeler yapacak. Henüz fesih şartlarının ne şekilde olacağı netleşmemiş olsa da sözleşmede yer alan kontratın erken fesh edilmesi konusunda da dikkat çekici maddeler yer alıyor.