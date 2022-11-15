Çatıdan halatla sarktı! Anahtar operasyonu!

DHA'da yer alan habere göre Çelikdemir eve giremeyince 4 katlı binanın çatısına çıktı. Halatın bir ucunu sabit bir yere, diğer ucunu da bacağına bağlayan İbrahim Çelikdemir, aşağı sarktı.

Dairesinin penceresine kadar inen Çelikdemir, tutunarak indiği halat kısa kaldı. Çelikdemir, bir süre sonra yorulup elini bırakınca, bacağından halatta asılı kaldı.