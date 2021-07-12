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Gelini ikna etti... Herkes şaşkınlıkla izledi - Haberler

Damat, gelini süslediği vinçle aldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir düğünde 26 yaşındaki damat Emre Karaoğlan, hayatını birleştirdiği 25 yaşındaki Melisa Karaoğlan'ı yaşadığı apartmanın ikinci katındaki evinden özenle süslediği vinçle aldı. Çevredekiler sürpriz gelin almayı ilgiyle izledi

12.07.2021 - 12:36 | Güncelleme: YAŞAM
DHA

  • Denizli'de yaşayan vinç operatörü Emre Karaoğlan ve Melisa Karaoğlan dün düzenlenen nikah töreniyle hayatını birleştirdi.

     

  • DHA'nın haberine göre damat Karaoğlan, bugün yapılan gelin alma merasimi için sahibi olduğu vinci süsleyerek, gelinin Atalar Mahallesi'ndeki evine götürdü.

     

  • Burada damat tarafı davul ve zurna eşliğinde 'harmandalı' oynadıktan sonra Karaoğlan, vincin yük kaldırma sepetine bindi.

     

     

  • Karaoğlan, daha sonra gelinin ikinci kattaki evine vinç ile balkondan girdi.

     

     

  • Dualar eşliğinde baba evinden ayrılan gelin, damat Karaoğlan ile vince binerek aşağı indi. 

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