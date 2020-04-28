İHA

Malatya'da kayınpederi tarafından silahla vurulan S.U. yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı merkez Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre; henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı S.U., kayınpederi B.C. tarafından silahla vuruldu. Yaralı şahıs, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kayınpeder B.C. is, olayda kullanılan silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın duyulmasının ardından akraba olan tarafların yakınları hastaneye akın ederken, polis ekipleri hastane de geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralı şahsın hastanede tedavisinin sürdüğü olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.