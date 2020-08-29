NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edilen Porzingis'in Los Angeles Clippers ile karşılaştıkları ilk tur serisinin kalan maçlarını kaçıracağı duyuruldu.

Clippers'ın 3-2 önde olduğu serinin ilk üç maçında sahaya çıkan Letonyalı basketbolcu, 23,7 sayı, 8,7 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.