Oğlunun fotoğrafını yayınlayan Amerikalı aktris, gönderisine şu notu düştü:

Jeff'in hayatının kutlaması... O en kibar, en komik, en tatlı insandı. Dünyaya o kadar büyük sevgi getirdi ki... Herkes tarafından da sevildi. Yolculuğu büyülü olsun.

Hayatını kaybeden Jeff Trasher, son olarak 'Junior Chef Snowdown' adlı bir programın yapımcılığını üstleniyordu.