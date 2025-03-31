Kaynana Ayşe’nin gelini Menekşe’ye “Daldan dala atladın, televizyonda patladın” yorumu büyük ses getirdi. Kaynana, gelini hakkında “Ne yemek yapar, ne oğlumla ilgilenir; bütün gün oturur, hiçbir şey yapmaz. Her gün iki saat annesiyle konuşur. Yüzünü bile yıkamaz.” sözlerini kullandı.

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Menekşe ise kaynanası ve kocası hakkında ağır iddialarda bulundu: “Kaynanam, görümcem ve kocam bir olup beni dövdü. Sadece beni değil, otizmli çocuğumu da dövdüler. Cimriliklerinden dolayı çocuklarım aç kaldı.” dedi.