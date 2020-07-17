Bir insanın sağlıklı yaşaması ve hayatını sürdürebilmesi için organlarının da tam olarak sistematik biçimde çalışması gereklidir. Bu sayede sağlıklı olarak hayatın devamı sağlanabilmektedir. Organların birinde oluşabilecek bir sıkıntı işleyişinin etkilenmesine neden olarak sorun yaratabilmektedir. Bu organlardan birisi de dalaktır. Dalakta oluşabilecek sorunun diğer organları da etkilemesi sonucu sağlıkta bozulma ortaya çıkacaktır.
Dalak; kaburgalar arasında yer alan insan yumruğu büyüklükte bir organdır. Midenin alt kısmında sol göğüs kafesinin altındadır. Bazı durumlarda dalağın daha fazla büyümesi ihtimali söz konusu olabilmektedir. Bazı hastalıklar ya da etkenlerle dalağın büyümesi olasılığı oluşur. Bu durum dalak büyümesi (splenomegali) olarak adlandırılmaktadır.
Yumuşak bir yapıya sahip olan dalak organın da ayrıca gözenekler bulunur. Bu yapıda olması çabuk hasar almasına yol açmaktadır. Dalağın görevleri; eski ve yıpranmış kan hücrelerinin hasarının düzeltilmesinde görev almaktadır. Lenfosit adı verilen kan hücrelerini üreterek enfeksiyonlara karşı korunmayı sağlamaktadır. Patojenlere karşı ilk müdahaleyi yaparak koruyucu görevde bulunur. Kırmızı kan hücreleri ile trombositlerin depolanması görevini üstlenir ve kan pıhtılaşmasına yardımcı olur.
Dalakta büyüme olması ve sorun çıkması halinde; normal kan hücrelerinin de anormal kan hücreleri şeklinde süzmesi ile kan da bulunan sağlıklı normal kan hücrelerinin azalmasına neden olacaktır. Çok sayıda bulunan trombositler de aynı işleme tabi olacaklardır. Dalak büyümesinin kişi tarafından fark edilmesi güçtür. Ancak hekim tarafından muayene sırasında ya da ultrason ile belirlenebilmektedir.
Dalak büyümesi eğer fazlalaşmışsa ağrı şeklinde belirti vermeye başlar. Az yemek yediği halde doygunluk hissi; belirtileri arasındadır. Yorgunluk halsizlik ve kansızlık da dalak büyümesi belirtilerindendir. Ayrıca enfeksiyonlara sık yakalanma da etken olan bir durumdur. Dalağın büyümesi durumunda aşırı kanın depolanması meydana gelir ve bu durum kanamaya da yol açabilmektedir.
Dalak büyümesine etken olan bazı hastalıklar da bulunmaktadır. Bakterilerin ve virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar, karaciğeri etkisi altına alan siroz hastalığı, sıtma, kalp iç zarında iltihaplanma, metabolizma hastalıkları, lösemi, kan hücreleri hastalıkları ve lenf kanseri hastalığıdır.
Dalak büyümesi ultrason ve tomografi yapılarak teşhis edilir. Bazı durumlarda dalağın alınması ihtimali vardır. Ancak; dalağın alınması halinde vücut enfeksiyonlara karşı direncini yitirir ve sık hastalanma ortaya çıkar. Dalak büyümesinde antibiyotik tedavisi ile ameliyat yöntemi kullanılmaktadır. Dalak büyümesi ihmal edilmeden belirtiler baş gösterdiğinde mutlaka hekime gecikmeden gitmek gereklidir. Bu sayede ilaçla tedavi sağlanması ve dalağın alınması riski yaşanmamış olacaktır.
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