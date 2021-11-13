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Dakota Johnson: Onunla birlikte olmadığı için kariyerini mahvetti - Magazin haberleri

Dakota Johnson: Onunla birlikte olmadığı için kariyerini mahvetti

Amerikalı oyuncu ve eski model Tippi Hedren'in torunu Dakota Johnson, anneannesinin korku filmlerinin unutulmaz yönetmeni Alfred Hitchcock tarafından tacize uğradığını ve onun yüzünden kariyerinin yıkıldığı iddiasını gündeme getirdi

13.11.2021 - 12:23 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Bir dönem ülkemizde de gösterilen "Miami Vice" adlı dizinin yıldızı Don Johnson ile Melanie Griffith'in kızı olan 32 yaşındaki Dakota Johnson, "The Hollywood Reporter"ın "Award Chatter" adlı podcast yayınına konuk oldu.

    "The Fifty Shades of Grey" (Grinin Elli Tonu) adlı yapımla kariyerinde hızlı bir yükselişe giren Johnson, anneannesinin yıllar önce başına gelenleri hatırlattı.

  • "BENİ CESARETLENDİRDİ"

    Oyuncu, sinema endüstrisi içinde sıkça yaşanan taciz ve suistimal olaylarına rağmen anneannesinin kariyeri konusunda kendisini her zaman cesaretlendirdiğini ifade etti.

  • "YAPTIKLARINDAN SORUMLU TUTULMADI"

    Anneannesi Tippi Hedren'in her zaman dürüst ve kararlı bir duruş sergilediğini anlatan Dakota Johnson, "Alfred Hitchcock, kendisiyle birlikte olmadığı için anneannemin kariyerini mahvetti. Onu korkuttu ve tüm bunlardan asla sorumlu tutulmadı." şeklinde konuştu.

  • "BU KABUL EDİLEMEZ!"

    Dakota Johnson, sözlerini, "Güce sahip olan insanların, kendilerinden daha zayıf insanlar üzerinde bu gücü kullanmaları kabul edilemez. Bu konuda konuşmak zor çünkü o benim büyükannem. İnsanın, birilerinin büyükannesinden yararlandığını düşünmesi kolay değil, bunu hayal bile etmek istemezsiniz." ifadeleriyle sonlandırdı.

  • "ARABANIN ARKA KOLTUĞUNA İTİP, ÖPMEYE ÇALIŞTI"

    Tippi Hedren, sinema tarihine "gerilim filmlerinin büyük ustası" olarak adı yazılan İngiliz yönetmen Alfred Hitchcok hakkındaki taciz iddialarını yıllar sonra ortaya atmıştı.

    Anılarını anlattığı kitabında konuya yer vererek yönetmenin Kuşlar filminin çekimi sırasında kendisini defalarca taciz ettiğini yazmıştı.

    Hedren, Hitchcock'un kendisini arabanın arka koltuğuna iterek, öpmeye çalıştığını ifade etmişti. Ünlü isim, ardından hisettiklerini, "Korkunç bir andı." diyerek, anlatmıştı.

    Hedren, bu konudan kimseye söz etmediğini çünkü 1960'lı yıllarda "cinsel taciz" ifadesinin var olmadığını da belirtmişti.

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