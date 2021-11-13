"DİKKATE ALINMAYACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

Olayı gizlemesine gerekçe olarak da, o dönemlerde Hitchcock’un çok daha önemli bir isim olduğunu, kendisinin ise sadece şanslı, küçük bir sarışın model olduğunu ve dolayısıyla dikkate alınmayacağını bildiği için gerek duymadığını kaydetmişti.