Dakota Johnson; Kimse benimle konuşmak istemedi
ABD'li model ve oyuncu Dakota Johnson, katıldığı 'The Office' adlı komedi dizisinin final sahnesinde konuk oyuncu olarak katılmıştı. Johnson, dizi setinde kimsenin kendisiyle konuşmak istemediğini söyledi
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'Grinin Elli Tonu', 'Karanlığın Elli Tonu' ve 'Özgürlüğün Elli Tonu' adlı filmlerle tanınan Dakota Johnson, şu sıralar Sony'nin Spider-Man Evreni'ne ait 'Madame Web' adlı yeni filminin tanıtım turlarında olan Johnson, 'The Office' dizisine katıldığında yaşadığı rahatsız edici anları paylaştı.
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Dakota Johnson, 'The Office' setindeki kısa zamanını; "Hayatımın en kötü dönemiydi" diyerek andı ve sette diğer kişiler arasında tuhaf dinamikler olduğunu söyledi. Oyuncu kadrosunun, dizi final yaptığı için üzgün olup olmadığı sorusuna Johnson şöyle yanıt verdi: Üzgünlerdi. Ayrıca son 10 yıldır devam eden tuhaf dinamikler de vardı. Bazıları birbiriyle konuşmuyordu ve ben 'Burada olduğuma çok heyecanlıyım' diye ortama girmiştim. Ve kimse benimle konuşmak istemedi. Kimsenin umurunda değildim.
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Dizisinin hayranı olan Dakota Johnson, finalde rol almak üzere davet edildiğinde çekimlerin yarım gün süreceğini düşünmüştü ancak iki hafta sürdü. Johnson; "Ve ben lanet olası dizide varla yok arasındayım" dedi.
Fotoğraflar. AP, Avalon
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