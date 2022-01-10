Dakikalar içerisinde 2 kez ölümü atlattı

Bölgeden geçen polis ekipleri, tek motorlu uçağının arıza yapması sonucunda demiryolu raylarına düşen bir pilotu, trenin uçağa çarpmasından saniyeler önce kurtardı.

Yetkililer, Pazar günü tek motorlu uçağını demiryolu raylarına çarpmasının ardından sıkışan pilotun hareket halindeki trenin çarpmasından saniyeler önce kurtarıldığını, ardından da pilotun hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Los Angeles Polis Departmanı, karşıdan gelen trenin çarpmasından saniyeler önce pilotu enkazdan çıkaran memurların kahraman olduğunu belirterek, o görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Trenin çarptığı Cessna 172 tipi uçağın enkazı ise bölgedeki tren işleyişini büyük ölçüde kısıtlarken olay hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.