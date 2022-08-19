Dairesindeki kolonu kırınca 14 ev tahliye edildi

DHA

Güngören'de 4 katlı apartmanda, 4. katındaki dairesini genişletmek için tadilat yapan ev sahibi kolonu kırınca, polis ve zabıta ekipleri binayı tedbir amacıyla boşalttı. Apartmanın altında bulunan market ve iş yerleri de mühürlendi. DHA'nın haberine göre 14 daireli daireli binada 4'üncü kattaki dairesini genişletmek için tadilat yapan ev sahibi, kolona zarar verdi.

KAROT TESTİ YAPILACAK İhbar üzerine zabıta ekipleri binada inceleme yaptı. Apartman, kolondaki hasarı belirlemek ve binanın dayanıklılığını tespit etmek için yapılacak karot testi tamamlanıncaya kadar, tedbir amaçlı boşaltıldı.

5 İŞ YERİ DE MÜHÜRLENDİ Apartman sakinleri, polis ve zabıta ekiplerinin gözetiminde tahliye edilirken, kimileri akrabalarının evlerine kimileri de belediye tarafından otellere yerleştirildi. Binanın giriş kapısı, alt katındaki süpermarket ve 5 iş yeri ise mühürlendi. Karot testi sonucuna göre binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.