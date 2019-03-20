20 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Portföy Araştırma Direktörü Pınar Uğuroğlu Delice, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) fon portföyünü çeşitlendirmenin önemine vurgu yapıp yatırımcıların ancak yüzde 5'inin yıl içinde portföylerinde değişikliğe gittiğini belirterek son bir yılda altın fonunda olanların yüzde 39 kazanç sağladığı ancak hisse senedi içeren fonlarda bulunanların ise yüzde 3.4 kaybettiğini dile getirdi.
Delice çok basit bir analiz yaptıklarını kaydederek, şunları kaydetti: "Son bir yılda BES fonlarında tüm yatırım enstrümanlarına eşit oranda yatırım yapanlar yüzde 19'luk getiri sağladı. 2018 gibi çok volatil (oynak) olan bir yılda mevduatın da üzerinde bir getiri bu. Dengeli bir portföy dağılımı yaptığınızda getiriniz hiçbir şey bilmeden bile iyi olabiliyor. BES sistemi kurgulanırken bu piyasaların böyle volatil olabileceği düşünülerek kurgulanmış. Örneğin altın ile hisse birbirine negatif koreli. Siz her ikisini de alırsanız volatilitenizi düşürmüş, getirinizi yükseltmiş olursunuz. Modern finans teorisi bu korelasyondan faydalanarak bir sepet tutmak üzerine kurulu. Bizim de önerimiz bir çeşitlendirme yapmak."
TEB Portföy Araştırma Direktörü Pınar Uğuroğlu Delice ve TEB Portföy Genel Müdürü Selim Yazıcı, BloombergHT Televizyonu'nda Türkiye Sigorta Birliği'nin (SKSB) sponsorluğunda yayımlanan Varlık Yönetimi Programı'nda konuştu.
BONO FONLARI ÖNE ÇIKIYOR
2019'un ana teması olarak ekonomik büyümelerin hız kestiği bir dönemde olunduğunu kaydeden Delice, "Buna karşılık likidite konusunda çok korktuğumuz bir yıl olmayacak gibi. Merkez bankalarının tutumundan bunu anlıyoruz. Bu sene özellikle yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşeceğine inanıyoruz. Şu anda para piyasası fonları likit fonlar getirileri anlamında dikkat çekici. Böyle bir ortamda bono ve tahvil gibi enstrümanlar biraz daha öne çıkabilir. Eğer kişilerin döviz tutkusu varsa Eurobond enstrümanlarına yönelebilir. Tabii ki bir sepet tutulması gerekiyor" şeklinde konuştu.
FON ÇEŞİTLENİP UZUN VADE DÜŞÜNÜLÜRSE GETİRİ YÜKSEK
TEB Portföy Genel Müdürü Selim Yazıcı da 12 milyon kişiyi bulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde fonları yöneten şirketlerin yani portföy yönetim şirketlerinin iyi yönetildiğini belirterek, "Fon yöneticileri oldukça eğitimli ve tecrübeli. Fonlar kendilerine verilen kısıtlar ölçüsünde enflasyon hatta mevduatla karşılaştırdığınız zaman bile ortalama getirilerin iyi olduğunu görüyoruz. Dönem dönem bazı farklılıklar olabiliyor. Mesela 2018 böyle bir seneydi. 2018'de hem enflasyon hem kurdaki fırlama ile faizlerin çok fazla yükselmesi sebebiyle fonların getirisi yüzde 14-15'te kaldı. Ancak mevduat getirisi de yüzde 16 civarındaydı. Ancak bu ortalama bir getiri. Bazı şanslı yatırımcılar yüzde 39-40'lara varan getiriler elde etti. Bunlar yabancı para ve altın gibi fonlarda bulunanlar. Bu nedenle portföyü çeşitlendirmek yazım. Hep söylediğimiz şey yumurtaları aynı sepete koymamak. Fonları çeşitlendirip uzun vadeli yatırım yapıldığı zaman BES, oldukça değerli ve iyi aynı zamanda korumamız gereken bir sistem" dedi.
HEM FON YÖNETECİSİNİN GÖRÜŞÜ HEM ROBOT İŞLEMİ
Robot danışmanlıkla birlikte fon çeşitlendirmesinin kolaylaştığını anlatan Yazıcı, şunları söyledi: "Portföy yönetim şirketlerinin tavsiyeleri baz alınarak teknoloji şirketlerinin de desteği ile portföy önerileri müşterilere gönderilmeli. Yapay zekanın kullanımı ile mobil uygulamalar üzerinden insanlara daha kolay ulaşıp daha çabuk dağılım yaptırılabilir. Önerdiğimiz sistem portföy yöneticilerinin önerilerinin belli dağılımlarda tavsiye olarak kullanılması. Dünyada geçen yıl bazı yapay zeka önerilerinin yatırımcılara zarar ettirdiğini biliyoruz. Diğer yandan değişken fonlar ile yatırımcılar en pratik yöntem olarak fonlarında doğru zamanda doğru değişikliklerin yapılmasını sağlayabilir."
HANGİ FON NE KADAR GETİRDİ?
|Büyüklük
|Şubat 2019/ Şubat 2018 1 yıllık net getiri (%)
|Değişken & Karma
|25,630,081,353
|15.08
|Hisse
|4,833,869,108
|- 3.83
|Kıymetli Maden
|8,683,368,366
|39.03
|Kamu Dış Borçlanma Araçları
|11,266,022,688
|34.87
|Borçlanma Araçları
|12,684,199,185
|7.68
|Para Piyasası
|10,030,578,429
|20.12
|Standart
|7,568,581,053
|10.54
|Katkı
|12,274,765,704
|5.30
|OKS
|5,179,683,608
|16.46
|TOPLAM
|98,151,149,494
İŞTE TEB PORTFÖY'ÜN YAPTIĞI EŞİT DAĞILIM
|Eşit Dağılım Yapan Yatırımcı
|Değişken & Karma
|16.7%
|Hisse
|16.7%
|Kıymetli Maden
|16.7%
|Kamu Dış Borçlanma Araçları
|16.7%
|Borçlanma Araçları
|16.7%
|Para Piyasası
|16.7%
HANGİ YATIRIMCI NE KAZANDI?
|Sın 1 yıllık getiri (%)
|Portföy
|Çok şanssız yatırımcı
|- 3.83
|100% Hisse Fon
|Hiç tercih yapmayan yatırımcı
|10.54
|100% Standart Fon
|Dengeli dağılım yapan yatırımcı
|18.82
|Varlık sınıfları arasında (değişken, hisse, kıymetli maden, kamu dış borçlanma, borçlanma araçları, para piyasası)
|Çok şanslı yatırımcı
|39.03
|100% Kıymetli Maden Fon
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