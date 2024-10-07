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        'Daha'dan yeni tanıtım

        SHOW TV'nin pazar günlerine damgasını vuran dizisi 'Deha'nın merakla beklenen dördüncü bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 23:15 Güncelleme: 07.10.2024 - 23:15
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        Gerginlik hız kesmiyor
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        SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Deha’nın merakla beklenen dördüncü bölümünden ilk tanıtım izleyiciyle buluştu.

        Yayınlanan tanıtımda Devran, annesinin acısını dindirmek için her şeyi yapacağını söylerken İskender'in eline düşmüş Devran'ın olanları nasıl toparlayacağı izleyiciler tarafından merak konusu oluyor.

        İskender’in eski mahallesine taşınması, gerginliğin hız kesmeden devam edeceğinin sinyallerini veriyor.

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        Senaryosunu; Damla Serim’in yazdığı, yönetmenliğini; Umut Aral’ın üstlendiği ‘Deha’nın oyuncu kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli, Oğulcan Arman Uslu, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu yer alıyor.

        ‘Deha’, yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #aras bulut iynemli
        #deha
        #Uğur Polat
        #Taner Ölmez

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