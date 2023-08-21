Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Daha 16 yaşında... 3 gündür haber yok! Neredesin Fatma? - Son dakika haberleri

        Daha 16 yaşında... 3 gündür haber yok! Neredesin Fatma?

        İstanbul'da, lise öğrencisi 16 yaşındaki Fatma Aksu, 18 Ağustos'ta annesi uyurken çıktığı evine bir daha dönmedi. 3 gündür kızlarından haber alamayan baba Atilla Aksu, "Kızımı sağ görmek istiyorum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Daha 16 yaşında... 3 gündür haber yok! Neredesin Fatma?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Esenyurt'ta, Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Muhasebe ve Finansman bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Fatma Aksu (16), okulların tatil olmasıyla birlikte ailesine çalışmak istediğini söyledi.

        İLAÇ PAKETLEME İŞİNE GİRDİ

        DHA'da yer alan habere göre 9 Ağustos´ta ise Esenyurt'ta ilaç paketleme işine girdi. 7 gün boyunca evden `İşe gidiyorum´ diyerek çıktı.

        KIZINA KALP EMOJİLİ BİR MESAJ GELDİ

        17 Ağustos akşamı anne Zeliha Aksu kızının telefonuna WhatsApp´tan `Mehmet Abi İş´ diye kayıtlı kişiden kalp simgeleri içeren mesajlar geldiği gördü.

        REKLAM

        ANNESİ MESAJLARDAN ŞÜPHELENDİ

        Anne Fatma Aksu şüphelenmeye başladı. Bunun üzerine telefonu alarak kızı adına karşı tarafa mesajlar attı ancak yanıt alamadı. Ertesi gün gece ailece yemek yedikten sonra baba Atilla Aksu işe gitti, anne ise uyudu.

        AİLE KAYIP İHBARINDA BULUNDU

        Anne uyandığında ise kızını göremedi. Fatma´ya ulaşamayan ailesi polise kayıp ihbarında bulundu.

        3 GÜNDÜR HER YERDE ARANIYOR

        Polis ekipleri ihbar üzerine Fatma´yı bulmak için çalışma başlattı. Baba Atilla Aksu, 3 gündür haber alamadıkları kızını her yerde aradıklarını ancak bulamadıklarını söyledi.

        #Fatma Aksu
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Beşiktaş Zaynutdinov'u TFF'ye bildirdi
        Beşiktaş Zaynutdinov'u TFF'ye bildirdi
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        4 kişiyi 15.5 milyon TL dolandırdı! İşte belediye personeline istenen ceza!
        4 kişiyi 15.5 milyon TL dolandırdı! İşte belediye personeline istenen ceza!
        Telefon sinyali kesilmiş! Kayıp öğretmen ormanda aranıyor!
        Telefon sinyali kesilmiş! Kayıp öğretmen ormanda aranıyor!
        Palalı vahşette ifade ortaya çıktı!
        Palalı vahşette ifade ortaya çıktı!
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Orman yangınları sürüyor: Yunanistan'da bir kişi öldü!
        Orman yangınları sürüyor: Yunanistan'da bir kişi öldü!
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Tıp öğrencisinin viyadükte şüpheli ölümü!
        Tıp öğrencisinin viyadükte şüpheli ölümü!
        'Gerçekçi bir teklifle gelinmelidir'
        'Gerçekçi bir teklifle gelinmelidir'
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        ABD ve Güney Kore'nin tatbikatı başladı
        ABD ve Güney Kore'nin tatbikatı başladı
        "Bu duruma yabancı değil!"
        "Bu duruma yabancı değil!"
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Teoman'dan eleştirilere cevap
        Teoman'dan eleştirilere cevap
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        Habertürk Anasayfa