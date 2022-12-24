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Dağ keçisi pencerenin camını kırıp eve girdi

Van'ın Gürpınar ilçesinin kırsal Yatağan Mahallesi'ne inen dağ keçisi, bir evin camını kırıp içeri girdi

Giriş: 24.12.2022 - 14:56 | Güncelleme: ABONE OL
Dağ keçisi pencerenin camını kırıp eve girdi
Çay içerken şaşkına döndüler... Camı kırıp eve girdi!
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DHA

Van'ın Gürpınar ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yatağan Mahallesi'nde yaşayan Armutçu ailesi, akşam saatlerine doğru çay içerken, nesli koruma altında olan dağ keçisi, salon penceresinin camını kırıp, içeri girdi.

AİLE TARAFINDAN YAKALANDI

DHA'nın haberine göre televizyona zarar veren dağ keçisi, aile tarafından yakalanıp, kendisine ve eşyalara zarar vermemesi için ayakları bağlanarak korumaya alındı.

Ardından keçiyi teslim almaları için jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verildi.

YOLUNU ŞAŞIRDI

İlk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını ifade eden ev sahibi Ecevit Armutçu, dağ keçisinin mahalleye geldikten sonra köpeklerden korkup kaçmış olabileceğini, yolunu şaşırıp kurtulmak isterken de camdan içeri girdiğini belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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