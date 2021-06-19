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Renault Grubu markalarından Dacia, logosunu yenilediğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, markanın yeni görsel kimliğinin merkezinde yer alan logo, sağlamlık ve denge hissi uyandırıyor.

Birbirlerinin ters görüntüleri olan “D” ve “C” harflerinin şekli değiştirilerek markanın kompakt ruhunun ön plana çıkarılması hedeflenirken, logonun geometrik çizgilerinin, harf dizisine mekanik bir hareket hissi verdiği kaydedildi.

Öte yandan, yeni tasarım dilinin daha sade ve kolaylıkla anlaşılabilir olduğu açıklanarak, Dacia modellerinin sağlam yapısını yansıttığı belirtildi.

Ayrıca, logoda yer alan ok şeklindeki “D” harfinin, tasarımın bütününü işaret ederken, yüzü geleceğe dönük bir markanın yarattığı hareket hissini de ön plana çıkardığı bildirildi.

ARAÇLARIN LOGOSU 2022'DE DEĞİŞECEK

Dacia CEO’su Denis Le Vot, Dacia’nın otomotiv endüstrisindeki temel gereklilikleri sürekli olarak yeniden tanımlayan bir marka olduğunu belirterek, "Hem erişilebilir hem de cazip olmayı başarabiliyoruz. Pazardaki konumumuz başladığımız ilk günden bu yana kendimize özgü olurken, gelecek yıllarda büyümeyi sürdüreceğiz" dedi.

Dacia'nın yeni marka kimliğinin, Haziran 2021'den itibaren markaya özel siteler, reklamlar ve broşürler vasıtasıyla hayata geçirilmeye başlanacağı belirtildi.

Dacia satış noktalarının ise , 2022'nin başından itibaren kademeli olarak yeni marka kimliğine geçeceği açıklandı. 2022'nin ikinci yarısından itibaren de araçlarda yeni logo ve amblemin kullanılacağı bilgisi verildi.

RAKİPLERİ DE DEĞİŞTİRDİ

Otomotiv sektöründe son dönemde birçok marka logosunu yenileme yoluna gitmişti.

Elektrikli otomobillerin yollara çıkması ile büyük bir dönüşüm yaşayan sektörde yeni marka kimlikleri ile iddiasını sürdürmek isteyen markalar, yeni logolarında genellikle daha sade tasarımları tercih etmeleri dikkat çekiyor.

Son dönemde, Kia, General Motors, BMW, Volkswagen, Nissan ve Opel logolarını yenileyerek gündeme gelmişlerdi.