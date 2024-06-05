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        Haberler Gündem 3. Sayfa D-100 Karayolu'nda arıza yapan otomobile taksi çarptı: 2 yaralı | Son dakika haberleri

        D-100 Karayolu'nda arıza yapan otomobile taksi çarptı: 2 yaralı

        Zeytinburnu D-100 Karayolu'nda arıza yapan otomobilden inen sürücü ve yanındaki yolcu, aynı istikamette ilerleyen taksinin, arızalı otomobile arkadan çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 06:37 Güncelleme: 05.06.2024 - 06:38
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        Arıza yapan otomobile taksi çarptı: 2 yaralı
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        Zeytinburnu D-100 Karayolu'nda arıza yapan otomobile aynı istikamette ilerleyen taksi arkadan çarptı. Arıza yapan otomobili kontrol etmek için aracın önüne geçen sürücü ve yanındaki yolcu çarpışma sonucu yolun kenarına savrularak yaralandı.

        DHA'nın haberine göre; kaza, saat 00.30 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe Mahallesi Edirnekapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken arıza yapan otomobil, sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi.

        1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

        Aynı istikamette seyir halindeki taksi, arıza yapan otomobile arkadan çarptı. Yanındaki yolcuyla birlikte otomobilden inerek aracın önüne geçen sürücü, çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savruldu. DHA'nın haberine göre; kazada, otomobilin sürücüsü ve yanındaki kadın yolcu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol kenarına savrularak yaralanan sürücü ve yolcu, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Taksi şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Öte yandan kaza sonrası D-100 Karayolu'nda oluşan trafik, araçların çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasıyla normale döndü.

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        #haberler
        #D-100 Karayolu
        #zeytinburnu
        #Son dakika haberler
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