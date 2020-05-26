D-100 kara yolunun Karabük kesiminde sessizlik hakim

Karadeniz Bölgesi'ndeki kentleri İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Karadeniz'deki illerden İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle özellikle bayramların son günlerinde yoğunluk yaşanan D-100 kara yolunda sessizlik hakim.

Karabük'ün Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kara yolunda, özellikle Karabük-Bolu il sınırında etkili olan yoğunluk bu bayramda görülmüyor.

Yoldan sadece izin belgesi bulunan sürücüler geçiş yapabiliyor.