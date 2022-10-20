İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Muhammed Burak Özdemir ile avukatları katıldı. Diğer sanık İsmail Özdemir'i ise duruşmaya gelmedi. Burak Özdemir'in annesi Didem Bozbura da duruşmayı izleyiciler bölümünden takip etti.
Davanın 2018 yılında karara bağlandığını belirten hakim, kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi tarafından bozulduğunu söyledi.
"AYLIK GELİRİM 30 BİN TL"
Sanık Muhammed Burak Özdemir kimlik sorgusunda, işletmeci olduğunu ve aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu belirtti. Eğitim durumu için üniversite devam diyen Özdemir, istinafın bozma ilamına uyulmasını talep etti.
"BERAATİMİ TALEP EDERİM"
Hakim, "Dava konusu yeri kaldırdınız mı?" sorusu üzerine sanık Özdemir, "Tutanağa konu kış bahçesinin üstü ve yanları açık hale getirildi. Eski haline getirildi diye biliyorum. Ben uzun süredir yurt dışında olduğum için orayla İsmail Bey ilgileniyor, kendisinden son durum bilgisini aldım. Beraatimi talep ederim" dedi.
Avukatları ise "Söz konusu yer eski haline getirilmiştir. Bu yapı tatil tutanağıyla da belgelenmiştir. Ayrıca Boğaziçi alanında bir yer değildir. Öncelikle beraatine karar verilmesini, aksi halde aykırılık giderildiğinden düşme kararı verilsin" dedi.
SAVCI DÜŞME TALEP ETTİ
Duruşma savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanıklar hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'na muhalefet etmek suçlarından dava açılsa da eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'ndaki "İmar kirliliğine neden olmak" suçu kapsamında kaldığını ve dava konusu yerin eski haline getirildiğini değerlendirerek, sanıklar hakkında ayrı ayrı düşme kararı verilmesini talep etti. Sanık Özdemir de savcının görüşüne katıldığını belirterek düşme kararı verilmesini istedi.
DÜŞME KARARI VERİLDİ
Mahkeme, istinaf mahkemesinin bozma kararına uyulmasına karar verdi. Mahkeme, dava konusu yerin ön görünüm bölgesinin dışında kalması ve sadece etkilenme bölgesinde yer almasını dikkate alarak ilgili kanunlara göre sanıkların eylemlerinin suç kapsamına girmediğini bildirdi. Dava konusu işletmenin eski haline getirilmesini de dikkate alan mahkeme, sanıklar hakkında ayrı ayrı düşme kararı verdi.
ÖZDEMİR: "GELDİK İFADEMİZİ VERDİK, SIKINTI YOK"
Duruşma sonrasında basın mensuplarının sorusu üzerine Burak Özdemir, "Bir şey yok, karar da yok.Restoranla alakalı tente yapımı, bir dava açılmış belediye tarafından. Geldik ifademizi verdik. Sıkıntı yok yani her şey yolunda" dedi. "Babanızla birlikte mi yargılanıyorsunuz?" sorusuna da Özdemir, "Yargılama falan, konuştuk sadece bunda bir şey yok. Sakin ol ya" diye cevap verdi. Özdemir'in avukatı Sinan Adar ise, "İmar kirliliğine neden olmaktan dolayı dava vardı, düşme karar verildi" diye konuştu. Özdemir, "Korktum ben birden kamerayı kaldırınca dedim ne oldu" dedi.
* Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.
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