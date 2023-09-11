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        Haberler Magazin CZN Burak bir değişti bir değişti! Ünlü ismin son hali sosyal medyada gündem oldu!

        CZN Burak bir değişti bir değişti! Ünlü ismin son hali sosyal medyada gündem oldu!

        Kendi lokantasında yaptığı yemekleri video kaydına alan ve sosyal medya hesabında yayınlayarak fenomen haline gelen CZN Burak, son haliyle gündeme geldi. Instagram'da yıllar içerisindeki değişimini yayınlayan ünlü fenomene sevenlerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 16:00 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:00
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        • 1

          Kendi restoranında gülümseyerek çektiği videoları sosyal medyada paylaşmasıyla fenomen haline gelen iş insanı CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, yıllar içerisindeki değişimiyle gündem oldu.

        • 2

          Geçtiğimiz günlerde babasının kendisini dolandırması iddiasıyla gündemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan CZN Burak, aile şirketinden ayrılarak kendisine yeni bir yol çizmek için tüm parasını sermayesine yatırdığını belirtmişti.

        • 3

          Sevilen iş insanı ve fenomen CZN Burak hastaneden gönderi yayınlayarak altına: "Nazar. Çok şükür iyiyim biraz Safra Kesesinden rahatsızlığım vardı. Love you all." notunu düşmüştü.

        • 4

          Sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri olan CZN Burak son olara, 2015 ile 2023 yılları arasında çekilmiş olduğu karelerini bir araya getirerek yaşadığı değişimi gözler önüne serdi. Fenomen isim yayınladığı videoya "2015/2023 Sizce değişmiş miyim? Yorumlarınız bekliyorum" notunu düşerek takipçilerine seslendi.

        • 5

          İşte CZN Burak'ın 2015 yılındaki hali...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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