'Cyrano de Bergerac' sahnelenecek

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Kumbaracı 50'nin yeni müzikli oyunu 'Cyrano de Bergerac', ilk kez KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda sahnelenecek

HABERTURK.COM

Kumbaracı50'nin sahneye koyduğu yeni oyunu 'Cyrano de Bergerac', 28 Temmuz ve 29 Temmuz'da KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda ilk kez seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Edmond Rostand’un yazdığı, Sabri Esat Siyavuşgil'in dilimize çevirdiği, yönetmenliğini Yiğit Sertdemir’in üstlendiği oyunda Ayşegül Uraz, Burçak Çöllü, Candan Seda Balaban, İsmail Sağır, Meriç Rakalar, Murat Kapu, Sinem Öcalır ve Yiğit Sertdemir rol alıyor. Tiyatro tarihinin unutulmaz karakterlerinden Cyrano de Bergerac, Kumbaracı50’nin yeni müzikli oyunuyla uzun bir aradan sonra sahneye dönüyor. Çöken imparatorluklar ve kapitalizmin ilk ayak seslerinin duyulduğu zamanlarda yazılan “Cyrano de Bergerac”, erdeme, iyiliğe, aşka, dostluğa dair ne varsa hatırlatıyor.

'Cyrano de Bergerac'ın gerçekçi ve bir o kadar da büyülü dünyası; bir kabarenin danslı, müzikli dünyasında Cyrano'nun sivri diline, mizahına, ruhuna yaraşır şekilde arz-ı endam ediyor.