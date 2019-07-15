Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenen "15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu" tanıtım toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, toplantıda konuşan Uluslararası Siber Polislik Teşkilatı (CyberPOL) Başkanı Ricardo Baretzky, dünyada yaşanan darbelerden örnekler verdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gelişmekte olan ülkelerin çoğunda darbelerin gerçekleştiğini hatırlata Baretzky, bunun o ülkelerin ekonomik ve demokrasi olarak geri kalmasına sebep olduğunu vurguladı. "İstikrarımızı sarsacak olan gelecekteki bir askeri darbeye hazır mıyız?" diyen soran Baretzky, dünyada zorlu bir dönem, kriz yaşandığını, Hong Kong, Venezuela ve Meksika sınırındaki mevcut durumun, bu dönemin hassasiyetini gösterdiğini belirterek, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine değindi. 15 Temmuz'un dışarıdan bilgiler, veriler ve güvenlik etkisi kullanılarak gerçekleştirildiğini aktaran Baretzky, "15 Temmuz başkaldırı gecesinde teknolojinin bir ülkeyi nasıl felaketten kurtarabileceğini gördük" dedi.

'BÜYÜK VERİ, DARBELERİN ENGELLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİDİR'

Gelecekteki darbe risklerinin gözardı edilemeyeceğine dikkat çeken Baretzky, şunları söyledi: "Bu sebeple bugün buradayız. Böylesi ulusal ve uluslararası askeri darbe girişimlerini engelleme programlarına olan ihtiyaç günümüzde olduğundan daha büyük ihtiyaç olmamıştı. Bu gözardı edilirse bedeli ağır olacaktır. Teknoloji ve bilginin bir araya gelmesiyle olası askeri darbeler engellenebilir. Bunun anahtarı da hekatonlardır. Hekaton grupları için iki adım atılır. Birincisi, son yüzyıl içerisinde elde edilen verileri analiz etmemiz lazım. Bunu bilgi grafikleri oluşturarak, askeri darbelerin ekonomi, kültür, demografi ve demokrasiyi nasıl etkilediğini göstererek anlayabiliriz. İkinci adım ise bu büyük verilerin toplanmasında aplikasyon ve uygulamaların geliştirilmesi lazım.

Burada askeri darbeleri nasıl durdurabiliriz, engelleyebiliriz diye aplikasyonlara bakmak lazım. Mesela Katrina Kasırgası döneminde önceden toplanmış olan bilgiler kullanılmış ve analiz edilmiştir. Bu sebeple büyük veri, askeri darbelerin engellenmesi ve gelecekte karşılaşabileceğimiz darbelerin engellenmesi açısından çok önemlidir. Bu misyon için dünyadaki yazılım geliştiricilerinin bir araya gelmesi gerekmektedir. Çünkü askeri darbeler konusunda hekatonlarla birlik oluşturmak dünyadaki bütün toplulukları etkiliyor. Bu küresel hekaton programlama programına bütün bölgelerin katılması gerekiyor. Bizim misyonumuz barış, istikrar ve kardeşliktir. Biz Eylül 2019’da gerçekleşecek olan 15 Temmuz Uluslararası Anti Darbe Hekaton’unda büyük verinin kullanılmasını istiyoruz."

'BU FELAKETLER İÇİN ÖNLEMLER ALMALIYIZ'

15 Temmuz hain darbe girişimine de değinen Ricardo Baretzky, "Kısaca hatırlatmak gerekirse 3 yıl önce Türkiye’de darbe girişiminin ne kadar kolayca yapıldığını gördük. Teknolojinin bir ülkenin felaketten nasıl kurtardığını da gördük. 15 Temmuz darbe gecesi 1 saatlik bir sürede onlarca kayıp verildi. Bizim kendimize gelecekte de bu kayıpları yaşamak ya da yaşamamak istediğimizi sormamız gerekiyor. Bu gibi riskleri yok etmek için emin olmak gerekiyor. Bu tür felaketler için önlemler almalıyız. Darbe karşıtı uygulamalara ihtiyaç artmıştır. Bunlar göz ardı edilemez. Göz ardı edilmesi durumunda insanlığa zararı büyük olacaktır” diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA İLK KEZ DÜZENLENECEK'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Medya İlişkileri Koordinatörü Mücahit Eker de, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk milletinin istiklal ve istikbaline yönelik bir tehdit karşısında ülkesini canı pahasına nasıl koruduğunu ortaya koyduğunu vurguladı. Türkiye'nin o geceki acıları da onurlu direnişle elde ettiği zaferi de unutturmayacak bir hafıza oluşturulması gerektiğini dile getiren Eker, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bir dizi çalışma gerçekleştiriyoruz. 15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu, bu çalışmaların bir parçasını oluşturuyor.

Türkiye ve dünyada alanında ilk kez düzenlenecek olan hekatonda, dünyada askeri darbelerin etkileri ve nasıl önleneceği konusunda çözüm sunmaya çalışacağız. Hekaton yönteminin mücadele ve birlik ruhu 15 Temmuz ruhu ile birleşerek askeri darbeler konusunda alanında ilk ve tek data analizi ve anti darbe konsepti aplikasyon çalışmalarını ortaya koyacaktır. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı himayesinde yola çıkan 15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu'nun sloganı, Türk halkının mücadele azminden örnek alınarak 'Birlikten kuvvet doğar' olarak şekillendirildi" şeklinde konuştu.

Eker, Türkiye’den ve dünyadan 15 takımın katılımıyla uluslararası çapta düzenlenecek 15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekatonu'nun yer yer televizyondan ve kesintisiz olmak üzere internetten canlı yayınlanacağını bildirdi.

3 PROJE ÖDÜL ALACAK

14–16 Eylül 2019 tarihinde Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü’nde gerçekleşecek 15 Temmuz Uluslararası Anti-Darbe Hekaton’u 48 saat sürecek. Takımlar komünikasyon, eğitim ve ekonomi başlıkları altında askeri darbelere yönelik yazılım çalışmaları yürütecek. Hem sosyal medya hem de TV kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Dünyanın birçok ülkesinden katılımın olacağı etkinlikte 15 farklı Hekaton yarışacak. Yarışmada ilk üçe giren Hekaton ödüllendirilecek. Birinci takıma 15 bin Euro, ikinci olan takıma İstanbul çıkışlı olmak kaydıyla istediği yere 1 aylık seyahat, üçüncü olan takıma ise 3 bin Euro ödül verilecek. Yarışmaya katılım, projenin web sitesi üzerinden yapılacak. Başvuruların önümüzdeki hafta başlayacağı belirtildi. Değerlendirmeler sonucunda proje kazananına hazırlanacak olan World Coup Monitoring Platformu’nun aplikasyonu ve web sitesinin geliştirilmesi olanağı sağlanacaktır.